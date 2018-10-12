Объем валютных вкладов в российских банках сократился

Объем валютных вкладов в российских банках за 9 месяцев этого года сократился более чем на 6%.

Падение составило более $5,5 млрд, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на информационно-аналитические материалы Банка России. Сейчас объем валютных депозитов составляет около $87 млрд. Запас валютной ликвидности банков ЦБ оценивает почти в $44 млрд. Кроме того, регулятор ожидает притока по активным операциям еще на $7,5 млрд.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что объем валютных депозитов ряда российских банков существенно снизился в августе. В частности, из Сбербанка были выведены почти $3 млрд, или около 3,5% от средств клиентов в иностранной валюте. По словам экспертов, такой отток произошел на фоне опасений новых санкций и заявлений главы ВТБ Андрея Костина о возможной дедолларизации экономики. Среди лидеров по оттоку валютных депозитов, по данным Fitch, также находятся ВТБ и Газпромбанк.