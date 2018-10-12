РФ выступила против идеи дать ОЗХО право определять виновных в применении химоружия

Об этом говориться на сайте МИД РФ. Предложение прозвучало в рамках проходящей в Гааге сессии Исполнительного совета ОЗХО. Идею продвигали представители США и Великобритании.
«Россия выступает категорически против данной инициативы. В случае реализации она превратит техническую по своей сути ОЗХО в некий «карающий» орган для произвольного использования против любого, кто неугоден коллективному Западу», — заявили на Смоленской площади.
Ранее Нидерланды обвинили российских граждан в попытке кибератаки на ОЗХО. Предполагаемые хакеры были депортированы. В МИД заявили, что россияне на самом деле занимались рутинной технической работой.