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«Левый фронт» провел акцию в поддержку Валентина Коновалова

12.10.2018

12 октября представители «Левого фронта» провели в Москве акцию солидарности с кандидатом в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентином Коноваловым, которого через суд могут снять с выборов и недопустить до второго тур голосования.

Активисты вышли с одиночными пикетами к зданию ЦИК РФ с плакатами «Руки прочь от Коновалова!», «Пусть выбирает народ Хакасии, а не Кремль!», «Нет срыву выборов в Хакасии!».

После они передали в ЦИК обращение на имя Эллы Памфиловой с требованием не допустить срыва выборов в Хакасии и провести второй тур голосования в установленные сроки.

11 октября региональный избирком по представлению прокуратуры через суд потребовал отменить регистрацию Коновалова по формальным основаниям (неправильному наименованию выдвинувшего его на выборы отделения КПРФ). В КПРФ возмущены таким иском и утверждают, что по таким основаниям можно было снять кандидата только летом, через 10 дней с момента регистрации. Заседание суда состоится 15 октября.

В первом туре голосования Коновалов занял первое место с 44,8% голосов. Получивший второе место губернатор Виктор Зимин объявил об отказе участвовать во втором туре. Затем с выборов снялся кандидат от «Справедливой России». В итоге конкуренцию Коновалову должен составить Александр Мяхар из Партии роста. Если суд отменит регистрацию Коновалова, а Мяхар снимет свою кандидатуру, выборы придется проводить заново.

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