Банки подняли ставки рублевых вкладов

Российские банки повышают ставки рублевых вкладов.

Как пишет «КоммерсантЪ», ставки рублевых вкладов Сбербанка и ВТБ впервые за последние несколько месяцев будут подняты до 7% годовых. Изменения будут действовать с 12 октября. Кроме того, Альфа-банк повысил доходность по всей линейке вкладов в рублях и в долларах. Накануне Россельхозбанк повысил ставки рублевых вкладов до 6–8% годовых по вкладу «Доходный».

По данным Банка России средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде октября 2018 года выросла до 6,8%. В третьей декаде сентября ставка находилась на уровне 6,71%. В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.