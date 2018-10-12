Дмитрий Гудков: саратовский министр лишь маленький пример

Как в одночасье стать всероссийской знаменитостью? Министр труда Саратовской области Наталья Соколова знает рецепт. Отказалась попробовать жить на 3500 в месяц – тот самый прожиточный минимум, который установлен для «простых смертных» – и вызвала волну народного гнева.

Волна была бы меньше, если бы не одна примечательная фраза – «наш статус не позволяет». И все сразу понятно: есть люди, которым статус позволяет умирать с голоду – а есть, которым нет. Вот может, к примеру, умереть с голоду Игорь Иванович Сечин? Может. Но только при том условии, что потеряет холодильник в пятиэтажной квартире. А так – никогда. Скорее в стране введут новый налог «на прокорм Сечина», чем он сбросит пару килограммов.

И таких Сечиных с рангом пониже и стулом пожиже полным-полно в каждом первом правительстве, заксобрании и даже самой захудалой обладминистрации.

Ведь ту же Соколову – маленького Сечина – оперативно отправили в отставку, «на растерзание толпе». С настоящим Игорем Ивановичем этого не случится, не волнуйтесь.

Я вовсе не призываю министра жить на 3500 в месяц: эта сумма, в конце концов, условная и годится, скорее, для популистских разговоров. Но важно другое: задача всех этих министров – только одна. Это повышение качества жизни «подведомственного населения». И именно с ней они не то что не справляются – они и не думают справляться.

Ладно, не умеете повысить – не мешайте. Отойдите в сторону и дайте бизнесу создавать рабочие места, а НКО заниматься соцобслуживанием. Но бизнес в России – это Сечин, которому еще воооон ту кампанию заверните, а голову основателя принесите на блюде. А НКО – это иностранные агенты.

Это как раз в Саратовской области сначала объявили иноагентом организацию, помогавшую диабетикам, а потом 28-летняя девушка умерла без лекарств. Конечно же, именно статус не позволил ни одному министру вмешаться в ситуацию. Не до населения, надо успеть в третий раз пообедать.

Откроем данные саратовского Росстата (последние доступные – 2016 год). И увидим, что средняя зарплата врачей – 36 тысяч рублей. Меньше 500 евро. Медианная, уверен, ещё меньше. А теперь почитаем декларацию министра Соколовой, которой статус не позволяет жить впроголодь. 1,8 миллиона зарплаты за тот же 2016 год. 150 тысяч в месяц.

Вот и не нужно больше ничего говорить. Разница в разы.

И еще немного цифр. Население Японии на 20 миллионов меньше, чем России. Средняя зарплата там – больше 3 тысяч долларов. У нас – средняя декларированная - чуть больше 600. Миллиардеров в Японии – 35. В России – 102.

И это не вопрос «взять и поделить». Это – государство, единственная цель которого в России обеспечить членов кооператива «Озеро». Все, что чуть поднимается над асфальтом, – любая частная инициатива – мгновенно будет или уничтожено, или передано им. Отсюда и разница. И конкретная саратовская госпожа министерша – лишь маленький пример.