В Кремле обещали защитить православных на Украине «исключительно политико-дипломатическим» методом

В Кремле пообещали защищать интересы православных на Украине в связи с решениями Синода Константинопольского патриархата.

«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что делать это Москва будет «исключительно политико-дипломатическим» образом, передает «Интерфакс».

Константинопольский синод 11 октября снял анафему с лидера Киевского патриархата Филарета, признал каноничной его организацию, а также объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве. В Русской православной церкви в ответ уже заявили, что эти действия вынуждают ее разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.