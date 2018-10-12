В Кремле обещали защитить православных на Украине «исключительно политико-дипломатическим» методом

В Кремле пообещали защищать интересы православных на Украине в связи с решениями Синода Константинопольского патриархата.
«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что делать это Москва будет «исключительно политико-дипломатическим» образом, передает «Интерфакс».