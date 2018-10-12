Павел Чиков: не будет никакого выхода из Совета Европы

Множатся громкие заявления официальных лиц о скором выходе России из Совета Европы. Валентина Матвиенко аж трижды заявляла об этом намерении за последний месяц и еще раз - ровно год назад.

9 октября 2017 года она заявила, что Россия не будет признавать решения ЕСПЧ легитимными без допуска делегации российских депутатов в ПАСЕ.

20 сентября этого года в преддверии голосования за изменение полномочий национальных делегаций в ПАСЕ Матвиенко анонсировала готовность к выходу из Совета Европы. Созревает, мол, внутреннее решение. У той самой Валентины Ивановны, которая дала санкцию на ввод российских войск в Крым.

И тут же диктор-депутат Толстой вторит спикеру Совета Федерации, что Россия не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Москву, дескать, лишили права участвовать в выборах судей.

Тут же любитель молодых журналисток глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возобновление выплаты взносов России в Совет Европы в 2019 году маловероятно.

Обратите внимание, что хор депутатов не поддержал ни один представитель исполнительной власти. Наоборот, министр юстиции Коновалов в течение этого года публично заявлял, что Россия продолжит сотрудничать с ЕСПЧ. В сентябре представители властей активно отчитывались перед Комитетом министров Совета Европы об исполнении решений Суда. Минюст вышел с предложением запретить этапирование осужденных далеко от дома - под давлением серии решений ЕСПЧ.

Та же Валенина Матвиенко дважды призвала избавиться от металлических клеток в залах судов по всей стране, что совершенно однозначно явилось следствием позиции ЕСПЧ по делам против России.

Показная либерализация антиэкстремистского законодательства инициирована в течение года после первого решения ЕСПЧ по жалобе осужденного по 282-й статье Станислава Дмитриевского (вступило в силу в январе 2018). И после коммуникации нескольких десятков разнообразных дел об экстремизме из России.

Очевидно, что России выгоднее остаться внутри Совета Европа, хотя бы потому, что попытки разваливать организацию изнутри эффективнее. К тому же Россия никогда ниоткуда по собственной инициативе не уходила, этого нет в традиции. Уход России создал бы первый в истории (не считая временного приостановления членства Греции в Совете Европы на несколько лет в период правления режима «черных полковников» после переворота в 1967) прецедент исключения страны из Совета Европы. Это неминуемо привело бы к повышению качества решений ЕСПЧ, эффективности организации, позволило бы ей сконцентрироваться на проблемных впросах прав человека в Европе, а не разгребать Авгиевы конюшни «безнадежной» России.

Бесконечные попытки манипуляции членством в Совете Европы со стороны российских властей, наконец, прекратились бы. Да, это привело бы к потере доступа россиян к единственному судебному органу, отправляющему настоящее правосудие. Нам юристам пришлось бы сильно перестраиватья и менять фокус работы. Хотя все ранее направленные жалобы, как и вновь подаваемые - о событиях, произошедших до денонсации присоединения к Совету Европы, подлежали бы рассмотрению в ЕСПЧ. Это обеспечило бы работой на ближайшие лет 5-7. Учитывая, что власти России попытались бы отказываться от исполнения этих решений, была бы интересная юридическая охота за государственными активами.

Неприятно? Да, но такова цена, которую пришлось бы заплатить россиянам за выбор и поддержку политического режима, схожего с «черными полковниками» до степени смешения.

Но, не будет никакого выхода из Совета Европы, это дипломатическая игра и торговля. И исключать Россию никто не будет из-за пресловутой неуплаты взносов - за это не исключают. Так или иначе, будет компромисс. Не ведитесь на толстых, матвиенок и слуцких.