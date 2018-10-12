Американцы начали использовать фейковые аккаунты на Facebook по российском образцу

Владельцы аккаунтов были американцами, которые занимались манипуляциями с помощью фейковых аккаунтов, пишет The New York Times. Многие из этих пользователей использовали несколько аккаунтов с одинаковыми именами, чтобы привлекать траффик на свои сайты, сообщает руководитель службы кибербезопасности Facebook Натаниэл Глейхер. По его словам, некоторые из этих пользователей были обычными рекламщиками, которые с помощью социальной сети вводили людей в заблуждение, заставляя думать, что они принимают участие в политических дебатах. Кто-то пытался сделать вид, что его контент популярнее, чем есть. На некоторых заблокированных страницах публиковали новости, создавая таким образом впечатление, что это СМИ.
Ранее США обвинили РФ в попытке вмешаться в президентские выборы с помощью, в том числе, фейковых аккаунтов. Россия якобы пыталась с помощью них манипулировать американским общественным мнением. В ответ на действия Кремля Вашингтон наложил санкции на Россию.