Евкуров рассказал об истории с подписанием соглашения о границе с Чечней

В интервью телеканалу РБК Евкуров сказал, что тема с Кадыровым обсуждалась неоднократно еще « с 2009 или с 2010 года». Но пусковым моментом для переговоров стало недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».
Евкуров подчеркнул, что подписание соглашения не было демонстративным. «Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло — ни я, ни Рамзан об этом даже не мыслили», — отметил он.
Глава Ингушетии заверил, что о подготовке соглашения знали некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца.
«Я как глава республики, пока мы с Рамзаном Кадыровым не утвердили карты, не мог [эти документы] показывать. Почему? Потому что вдруг у нас были бы какие-то изменения. Мы могли показать только утвержденные документы, которые утверждены и подписаны. Вот таким образом», — отметил при этом он.
Соглашение о закреплении границ было подписано Евкуровым и Кадыровым 26 сентября, вслед за этим его ратифицировали парламенты обеих республик, а в столице Ингушетии началась акция протеста, которая продолжается до сих пор.