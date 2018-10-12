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Министр труда Саратовской области считает возможным питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц

12.10.2018

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что возможно питаться на 3,5 тыс. руб. в месяц.

Об этом сообщает «Общественное мнение». Заявления чиновник сделала после обсуждения повышения прожиточного минимума для пенсионеров области. Соколова спорила с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко, который предложил министру самой попробовать прожить на 3,5 тыс. В ответ на это чиновник сказала, что она человек решительный, но боится, что ей питаться на указанную сумму не позволит статус. Однако Соколова согласилась составить депутату меню на месяц в рамках этой суммы и предложить магазины со скидками, куда ходит сама.

В Саратовской области в 2018 году прожиточный минимум работающего составляет 9354 руб., у пенсионеров он равен 7176 руб.


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