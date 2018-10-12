Экипаж «Союза» повторит попытку экспедиции на МКС весной

Экипаж корабля «Союз МС-10», который 11 октября совершил аварийную посадку, повторит полет. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, Алексей Овчинин и Ник Хейг отправятся на МКС весной 2019 года.

«Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», — написал Рогозин в Twitter.

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

Окончательной версии аварии пока нет, но причины понятны, рассказал исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.