РСПП предлагает налоговые льготы попавшим под санкции компаниям

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил поддержать компании, попавшие под западные санкции налоговыми послаблениями.

Соответствующее письмо президент РСПП Александр Шохин направил первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, пишут «Ведомости». По словам Шохина, компании, попавшие под санкции, вынуждены быстро менять структуру собственности, финансирования и управления, а из-за этого — платить дополнительные налоги. Иногда они не могут получить документы за рубежом, чтобы выполнить российский закон о деофшоризации — правила о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20% компании должны с 2017 года. РСПП предлагает дать компаниям отсрочку в выплате налога с контролируемых иностранных компаний на время действия санкций и сделать для них безналоговую ликвидацию КИК бессрочной.

Также предлагается освободить от налогов долги, которые из-за санкций компании не могут обслуживать, например прощенный долг от налога, а в случае его конвертации в капитал компании — отсрочить выплату налога с накопленных процентов. Еще одно предложение — упростить подтверждение права на доход для получения льгот при выплате дивидендов и процентов в другие страны, снизить пороги владения компанией, которые позволяют освободить дивиденды от налогов.

Самыми болезненными санкции оказались для тех, кто попал в список особых национальных структур и людей (SDN), отмечают «Ведомости». В нем оказались подконтрольные Олегу Дерипаске «Русал», En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга, «Рособоронэкспорт» и др.