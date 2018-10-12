ФБК рассказал о недвижимости Миллера, Токарева и Чемезова

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал данные о дорогих квартирах и дачах глав «Газпрома» Алексея Миллера, «Транснефти» — Николая Токарева и «Ростеха» — Сергея Чемезова.

У Миллера, по данным ФБК, трехэтажный пентхаус в 775 м² в Москве возле дома правительства. В Петербурге он владеет квартирой в центре площадью 400 м² — «целый этаж с мансардой, с которой видно Петропавловскую крепость, Эрмитаж и стрелку Васильевского острова».

Токарев — владелец трех соседних квартир суммарной площадью 560м2 в Шведском тупике около Тверского бульвара, стоят примерно 750 млн. Рядом в жилом комплексе «Брюсова 19», в 270-метровой квартире за 600 млн руб. живет его дочь. Дача Токарева подмосковном Акулинине представляет собой дом в полторы тысячи квадратных на участке в 5 га, которая оформлена на 67-летнюю пенсионерку-жену Токарева.

У Чемезова в Москве две соседние квартиры, общей площадью 370м2, оформлены на сына и бывшую жену. С новой женой у Чемезова две квартиры общей площадью 645 м2. У сына Чемезова квартира 342м2 на Воронцовом поле. Суммарная стоимость этой недвижимости 1 млрд 600 млн руб., говорят в ФБК.

Из загородной недвижимости у сына Чемезова дача на Рублевке за 400 млн руб. У самого главы госкорпорации дом и участок в Акулинино. При этом в Росреестре собственником этого дома с участком числится Российская Федерация, отмечает ФБК.