Источники «Ъ» назвали вероятные причины аварии «Союза»

Причина крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была отправить к МКС корабль «Союз МС-10» связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился.

По данным двух источников «Коммерсанта», причастных к расследованию, произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия. Первая связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки».