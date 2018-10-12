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Источники «Ъ» назвали вероятные причины аварии «Союза»

12.10.2018

Причина крушения ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была отправить к МКС корабль «Союз МС-10» связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился.

По данным двух источников «Коммерсанта», причастных к расследованию, произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия. Первая связана с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая — с механическим повреждением его крепления. Третья теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки».

Работа комиссии продлится около месяца. 

11 октября запущенный к МКС космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж корабля совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане.

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