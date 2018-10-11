Суд арестовал Кокориных и Мамаева

Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Медиазона».

Их подозревают в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также в драке с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и с генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. За хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК) футболистам грозит до 7 лет лишения свободы.