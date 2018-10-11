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Вселенский патриархат признал передачу Киевской митрополии московской церкви незаконной

11.10.2018

Синод Вселенского патриархата отменил свое решение от 1686 года о передаче Киевской митрополии в управление московской церкви.

Об этом сообщает «Гордон», со ссылкой на спикера Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископа Евстратия Зоря. По его словам, «аннексия Киевской митрополии Русской церковью признана незаконной». Зоря назвал решение ожидаемым и посоветовал дождаться официального сообщения Синода.

Константинопольский патриархат передал Московской церкви некоторые полномочия по управлению церковной жизнью Украины, Беларуси, Литвы и Польши в 1686 году. На этом основании РПЦ МП считает Украину своей канонической территорией. Ранее украинские власти обратились к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской православной церкви. 2 сентября Архиерейский собор в Стамбуле принял решение, что Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию. Сделать это он может без согласований с другими церквями.

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