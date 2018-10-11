Россия не вернется в ПАСЕ

Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявил генсек Совета Турбьерн Ягланд.

«Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год. Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт», — цитирует Ягланда «Интерфакс».

Возможность приостановления участия России в Совете Европы не является вопросом повестки дня Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма. В 2017 году Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы.