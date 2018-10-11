КПРФ обжалует в суде попытку снять Коновалова с выборов в Хакасии

КПРФ намерена обжаловать решение избирательной комиссии Хакасии, которая по представлению прокуратуры подала в суд заявление об отмене регистрации кандидата на пост губернатора Валентина Коновалова.

«Представление прокуратуры вынесено с нарушением, мы будем его обжаловать, а также мы будем обжаловать решение избиркома — оно также не правовое. Дело в том, что по тем основаниям, которые они указали, снять кандидата можно только через десять дней с момента его регистрации. То есть они могли сделать это только летом, когда Коновалов был только зарегистрирован», — сообщил ТАСС первый заместитель начальника штаба Коновалова Артем Прокофьев.