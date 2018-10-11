КПРФ обжалует в суде попытку снять Коновалова с выборов в Хакасии

КПРФ намерена обжаловать решение избирательной комиссии Хакасии, которая по представлению прокуратуры подала в суд заявление об отмене регистрации кандидата на пост губернатора Валентина Коновалова.
«Представление прокуратуры вынесено с нарушением, мы будем его обжаловать, а также мы будем обжаловать решение избиркома — оно также не правовое. Дело в том, что по тем основаниям, которые они указали, снять кандидата можно только через десять дней с момента его регистрации. То есть они могли сделать это только летом, когда Коновалов был только зарегистрирован», — сообщил ТАСС первый заместитель начальника штаба Коновалова Артем Прокофьев.Данные решения будут обжалованы в судебном порядке.
Ранее Избирательная комиссия Хакасии рассмотрела представление прокуратуры республики об отмене регистрации кандидата на пост губернатора от КПРФ Валентина Коновалова. Избирком решил обратиться с заявлением о снятии кандидата в Верховный суд республики.
Прокуратура в своем представлении указала на неверное название избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова, в документах партийной конференции оно названо как «Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ», тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации». Постановление о выдвижении также было заверено печатью с названием, указанным как в ЕГРЮЛ. Также документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.
В первом туре голосования Коновалов занял первое место, набрав с 44,8% голосов.
Виктор Зимин, ранее руководивший Хакасией, занял второе место. Позже он объявил об отказе участвовать во втором туре. Затем от участия отказался и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место. В итоге конкуренцию Коновалову должен составить кандидат от Партии роста Александр Мяхар, который в первом туре занял четвертое место.