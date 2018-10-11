Губернатор Курской области обеспечил себе «золотой парашют»

Глава Курской области Александр Михайлов подписал документ о дополнительных гарантиях в связи с прекращением полномочий.

Согласно документу, в течение трех лет экс-губернатор сможет иметь бесплатный проезд вместе с супругой до Москвы и обратно поездом или самолетом 2 раза в год, беспрепятственный вход в здание Дома Советов, внеочередной личный прием губернатором Курской области, а также осуществление расходов, связанных с погребением. Пост охраны у дома губернатора, подавшего в отставку, будет дежурить еще год с момента снятия полномочий, сообщает портал Kurskcity.