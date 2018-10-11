Мэр Владивостока призвал депутатов вернуть прямые выборы главы города

Уходящий в отставку мэр Владивостока Виталий Веркеенко обратился к депутатам местной думы с призывом вернуть прямые выборы главы города.

Мэр сделал обращение в свой последний рабочий день. Веркеенко заявил, что возвращение прямых выборов было бы «правильным и целесообразным», сообщается на сайте администрации Владивостока.

«При этом легитимными их признавать, если более 50% избирателей проголосуют за своего кандидата. Ситуация при явке в 11–12% и победе простым большинством голосов также неправильна и не даст необходимой легитимности и поддержки главе города. Такое решение позволит новому избранному главе принять на себя полную ответственность за судьбу города и благополучие его жителей», — сказал Веркеенко.

Мэр также пожелал депутатам добиться для Владивостока статуса города федерального значения, так как это позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города.

Виталий Веркеенко был избран мэром в декабре 2017 года. О своей отставке он объявил 2 октября, пояснив, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». В отставку мэр через несколько дней после назначения врио губернатора края Олега Кожемяко.