Мэр Владивостока призвал депутатов вернуть прямые выборы главы города

Уходящий в отставку мэр Владивостока Виталий Веркеенко обратился к депутатам местной думы с призывом вернуть прямые выборы главы города.
Мэр сделал обращение в свой последний рабочий день. Веркеенко заявил, что возвращение прямых выборов было бы «правильным и целесообразным», сообщается на сайте администрации Владивостока.
Мэр также пожелал депутатам добиться для Владивостока статуса города федерального значения, так как это позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города.
Виталий Веркеенко был избран мэром в декабре 2017 года. О своей отставке он объявил 2 октября, пояснив, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации». В отставку мэр через несколько дней после назначения врио губернатора края Олега Кожемяко.