Полиция задержала брата Кокорина

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, установлены еще трое участников инцидента, в их числе младший брат Кокорина. Полиция задержала его по подозрению в совершении преступления.Кокорина и Мамаева подозревают в двух эпизодах нападений: возле гостиницы «Пекин» потасовка произошла с водителем автомобиля, в «Кофемании» на Большой Никитской от рук футболистов пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Изначально дело было возбуждено по ст. 116 (побои). Затем им вменили хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, за это им грозит до 7 лет лишения свободы. Футболисты задержаны, с ходатайством о мере пресечения следствие должно обратиться в суд 12 октября.