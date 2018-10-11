Во время запуска «Союза МС-10» произошла авария

Запущенный к МСК космический корабль «Союз МС-10» не вышел на орбиту из-за аварии носителя.

Обновлено: Экипаж корабля приземлился и вышел на связь, сообщают в Роскосмосе.

Об этом сообщило американское космическое агентство NASA. По их данным, корабль с экипажем спускается по баллистической траектории для аварийной посадки. Вероятный район приземления на территории Казахстана. Наземные группы прибудут к экипажу только через полтора часа.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена в запланированное время — в 10.40 мск. Отделение четырех боковых блоков-ускорителей первой ступени произошло успешно, однако на начальном этапе работы второй ступени произошла авария. В составе экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. На обратном пути третье место должен был занять первый астронавт из ОАЭ.