WSJ: Перед смертью соратник Березовского пытался рассказать о связи «Аэрофлота» с ФСБ

Перед смертью соратник Бориса Березовского и бывший замглавы «Аэрофлота» Николай Глушков хотел сообщить властям Великобритании о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами.

Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на судебные документы. Глушков говорил о своем желании друзьям. Незадолго до рассмотрения дела в суде его нашли мертвым со следами удушья. WSJ пишет, что бывшему замглавы авиакомпании начали поступать угрозы после того, как он предложил руководству российских спецслужб самостоятельно платить зарплаты в «Аэрофлоте».

Ранее Николай Глушков заявлял «Коммерсанту», что примерно 3 тыс. из 14 тыс. работников компании были сотрудниками ФСБ. В 1999 году Глушкова заподозрили в причастности к хищениям в «Аэрофлоте». Его приговорили к условному сроку, но он провел четыре года в СИЗО.

Глушков уехал в Великобританию в 2006 году. Через семь лет он заявил, что его пытались отравить двое россиян. Бывший замглавы авиакомпании публично обвинял руководство РФ в убийстве Березовского. В марте 2018 года, через неделю после отравления в Солсбери, Глушкова обнаружили мертвым в его доме в Лондоне.