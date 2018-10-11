Пропавший во время протестов в Ингушетии интернет восстанавливать не торопятся

3 октября, накануне начала митинга против установления границы с Чечней, в Ингушетии обнаружились проблемы с мобильным интернетом. Сети 3G и 4G фактически не работают в республике всю последнюю неделю.

Лидеры протестов жаловались, что проблемы со связью осложняют координацию, пишет Русская служба «Би-би-си». Один из сотрудников компании «Мегафон» передал журналистам данные корпоративной переписки и внутренних ресурсов оператора. Изучив их издание делает вывод, что в «Мегафоне» знают о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии, но не спешат их исправлять.

Как следует из системы мониторинга «Мегафона», сейчас практически все базовые станции, находящиеся на территории Ингушетии, помечены красным цветом как проблемные, при этм базовые станции в соседней Северной Осетии работают в обычном режиме,

Хотя оператор отрицает наличие технических неполадок, из письма менеджеров сотрудникам следует, что компания «открыла аварию, влияющую на неработоспособность базовых станций 3/4G». В этом же письме сотрудникам, которые работают в кол-центре, рекомендуют говорить абонентам, что «трудностей в предоставлении услуг связи не зафиксировано».

Не работает интернет и у ингушских клиентов «Билайна» и МТС.

В столице Ингушетии с 4 октября проходит миинг против соглашения об обмене территориями, которое подписали руководитель республики Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров.