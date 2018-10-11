Кандидата на пост главы Хакасии от КПРФ могут снять через суд

Победившего в первом туре выборов губернатора Хакасии коммуниста Валентина Коновалова могут снять через суд.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, прокуратура Хакасии уже принесла в республиканский избирком представление о лишении регистрации кандидата Коновалова: в документах, поданных им, якобы обнаружены нарушения. Если избирком сочтет позицию прокуратуры обоснованной, то обратится в суд с иском об отмене решения о регистрации кандидата.
Второй тур выборов в Хакасии переносился уже дважды из-за последовательного снятия двух кандидатов — сначала главы республики Виктора Зимина, а затем и заменившего его во втором туре эсера Андрея Филягина. Президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева, попросив его поработать месяц до окончания выборов.Если выборы будут признаны несостоявшимися, то новые должны пройти через три месяца. При этом выдвижение кандидатов начнется заново, им придется собрать подписи муниципальных депутатов.