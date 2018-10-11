Кокорину и Мамаеву вменяют сговор

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за это им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как пишет «КоммерсантЪ» ч.2 ст. 213 УК является арестной. Тем более, что Кокорин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

С ходатайством о мере пресечения следствие должно обратиться в суд 11 или 12 октября.

Кокорина и Мамаева подозревают в двух эпизодах нападений: возле гостиницы «Пекин» потасовка произошла с водителем автомобиля, в «Кофемании» на Большой Никитской от рук футболистов пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Изначально дело было возбуждено по ст. 116 (побои).