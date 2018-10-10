Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов после допроса по делу о драке в центре Москвы.
Обновлено: Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Александр Кокорин так же задержан на 48 часов. Следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения 11 октября.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о том, что следователем ГУ МВД России по Москве был задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Обновлено: Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Александр Кокорин так же задержан на 48 часов. Следствие планирует ходатайствовать о мере пресечения 11 октября.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о том, что следователем ГУ МВД России по Москве был задержан Павел Мамаев, который является подозреваемым в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Другой подозреваемый в драке — Александр Кокорин — провел беседу со следователями в московском главке МВД на Новослободской улице.
Против футболистов возбуждено уголовное дело из-за нападений на двух человек. Они подозреваются в избиении федерального чиновника в кафе и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева.