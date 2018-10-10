«Фонтанка»: Соучастником «Петрова» и «Боширова» мог быть Сергей Федотов

Великобритания готова объявить соучастником Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, которые въехали в страну под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров», 45-летнего Сергея Федотова.Об этом сообщает «Фонтанка» . В январе-феврале 2014 года Федотов совершил путешествие в Чехию одновременно с Мишкиным. Все трое тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Сергей Федотов как минимум трижды посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Соединенное Королевство 2 марта, в тот же день, что и Мишкин с Чепигой, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать, пишет «Фонтанка».О первых фигурантах было удобно рассказать, так как их вместе запечатлели видеокамеры.

По информации «Фонтанки», Сергей Федотов «идеально подходит» на роль третьего подозреваемого: в России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом регистрации штаб квартиру Главного управления Генштаба Минобороны.

Ранее газета The Telegraph указывала на то, что в деле Скрипалей замешан еще один россиянин, который якобы приезжал в Солсбери для рекогносцировки и составлял план переулка, в котором жила будущая жертва.

10 октября «Чешское радио» сообщило, что предполагаемые сотрудники российских спецслужб Анатолий Чепига и Александр Мишкин следили за бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем во время его визита в Чехию.