«Единая Россия» из-за выборов уволит секретарей региональных отделений

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на людей, близких к руководству партии. Изменения коснуться отделений в Коми, Забайкалье, Владимире, Ульяновске, Новгороде и Хакассии. Также в конце октября людей поменяют еще в шести-семи регионах, где выборы прошли для партии не очень удачно. На места прежних руководителей придут люди, которые не будут совмещать партийные обязанности с другими должностями. Помимо этого в октябре «Единая Россия» проведет еще одну ротацию в тех регионах, где претенденты на должности секретарей пока не являются членами президиумов.
На прошлой неделе поста заместителя секретаря генерального совета партии официально лишится Сергей Железняк. Съезд партии «Единой России» планируется на 8 декабря.