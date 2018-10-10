«Единая Россия» из-за выборов уволит секретарей региональных отделений

На президиуме Генерального совета партии «Единой России» в четверг, 11 октября, поменяют секретарей шести отделений.Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на людей, близких к руководству партии. Изменения коснуться отделений в Коми, Забайкалье, Владимире, Ульяновске, Новгороде и Хакассии. Также в конце октября людей поменяют еще в шести-семи регионах, где выборы прошли для партии не очень удачно. На места прежних руководителей придут люди, которые не будут совмещать партийные обязанности с другими должностями. Помимо этого в октябре «Единая Россия» проведет еще одну ротацию в тех регионах, где претенденты на должности секретарей пока не являются членами президиумов.На прошлой неделе поста заместителя секретаря генерального совета партии официально лишится Сергей Железняк. Съезд партии «Единой России» планируется на 8 декабря.