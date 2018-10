Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, пропавший в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, был убит через два часа после прихода туда и впоследствии расчленен пилой.Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника. Он сравнил то, что произошло с Хашкаджи со сценой из «Криминального чтива». NYT пишет, что приказ об убийстве пришел напрямую от королевского суда Саудовской Аравии.Хашкаджи пропал 2 октября. Последнее что известно о журналисте, работающем на The Washington Post, это то, что он посещал консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Джамаль Хашкаджи известен своей критикой властей королевства.