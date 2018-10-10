Мамаев пришел в полицию на допрос

Футболист ФК «Краснодар» Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Об этом сообщает «Медуза». Полиция требовала от Мамаева и футболиста ФК «Зенит» Александра Кокорина явиться для допроса до 18 часов среды. В случае неявки правоохранительные органы пообещали объявить их в федеральный розыск. Против футболистов возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ранее сообщалось, что против Мамаева и Кокорина возбудили дело по более мягкой статье о побоях (ст. 116 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Теперь спортсменам грозит до пяти лет лишения свободы, а если преступление было совершено по предварительному сговору и группой лиц, то до семи лет заключения, при этом не предусмотрено примирение сторон.

Футболисты подозреваются в избиении федерального чиновника в кафе и водителя ведущей «Первого канала» Виктора Соловьева. Ранее «Краснодар» объявил о том, что намерен расторгнуть контракт с Мамаевым.