Главное разведывательное управление РФ ожидает чистка после случившихся недавно неудач.Об этом пишет журналист The Times Роджер Бойз. По его словам, с восхождением бывшего офицера КГБ Владимира Птина на пост президента быстро утвердилась ФСБ. Однако на Украине она плохо справилась с защитой бывшего президента Виктора Януковича, после чего Федеральная Служба Безопасности отошла на второй план и уступила свое место ГРУ. Бойз отмечает, что это пошло ГРУ на пользу и привело к успешным операциям в Крыму и на Востоке Украины. Однако теперь ФСБ с удовольствием наблюдает, как сотрудники ГРУ получают взбучку. Сейчас идет прелюдия к перестановкам в разведывательных кругах, уверен журналист. При этом, по его мнению, на лицо не просто междоусобная вражда между соперничающими спецслужбами. Во многом ГРУ воюет с самим собой и подстраивается под меняющийся мир.Нападавших из Солсбери не подготовили должным образом, а затем бросили на произвол судьбы. ГРУ поручили слишком много миссий и служба попросту не может обеспечить интеграцию между разными оперативниками.

«В военной академии курсантам рассказывают историю Рихарда Зорге и поясняют, что врага победят самодисциплина и стратегическое терпение. Это знание, судя по всему, потеряли», — пишет Бойз.

Ранее CIT и Bellingcat подробно рассказали о том, кто на самом деле такой «Александр Петров» и «Руслан Боширов», которых власти Великобритании обвиняют в нападении в Солсбери. Оба человека, согласно расследованию, офицеры ГРУ.