Госдума одобрила законопроект о льготах для людей предпенсионного возраста в первом чтении
10.10.2018
В Госдуме прошел первое чтение законопроект, сохраняющий федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для людей предпенсионного возраста.
Об этом сообщается на сайте парламента. Дата голосования за документ во втором чтении пока не назначена.
Законопроект внес президент РФ Владимир Путин. Это было одним из предложений Путина в рамках смягчения пенсионной реформы.
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