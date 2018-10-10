«Чешское радио»: Чепига и Мишкин следили за Скрипалем в Чехии

Предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин следили за бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем во время его визита в Чехию.

Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источники в спецслужбах. Чепига и Мишкин в октябре 2014 года тайно побывали в Чехии в тот же период, когда туда должен был прилететь Скрипаль. По данным источника, последний должен был встретиться с чешскими офицерами, которым он помогал в раскрытии якобы российских шпионов.

Россияне приехали в Чехию под псевдонимами Руслана Боширова и Александра Петрова, — под этими же именами ни посещали английский Солсбери, где, по версии британских властей, совершили покушение на Скрипаля. По информации «Чешского радио», в 2014 году из Чехии «по соображениям безопасности» выслали троих граждан РФ, но официально об этом не сообщалось. Неизвестно входили ли Петров и Боширов в число депортированных. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что их отравили. Лондон обвинил в инциденте Москву. Великобритания объявила подозреваемыми в покушении людей, которые въехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова.