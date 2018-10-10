Кудрин рассказал о причинах недостижения национальных целей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании правления РСПП рассказал, что препятствует выполнению майского указа президента Владимира Путина — в частности, мешает напряженность отношений с Западом.

По словам Кудрина, затруднит достижение показателей майского указа президента то. что «уменьшения доли госсобственности в экономике не планируется, структура бюджета и структура отраслей в экономике принципиально тоже не меняются».

«Чтобы достичь национальных целей надо снижать напряженность с ключевыми иностранными партнерами. Если санкции будут нарастать, многие цели станут недостижимы, например, по технологическому развитию, экономическому росту, снижению бедности», — написал Кудрин в Twitter.