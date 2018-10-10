«Справедливая Россия» столкнулась с финансовыми проблемами

Сотрудники центрального аппарата партии «Справедливая Россия» несколько месяцев не получают зарплаты, а региональным отделениям приходится урезать штаты.

По данным источников «Коммерсанта», партия «хронически страдает от неадекватных трат». При этом в 2017 году партия получила из федерального бюджета около 500 млн руб., что вдвое меньше, чем годом ранее, а объем пожертвований упал почти в десять раз — до 155 млн руб.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов признал проблемы с финансированием, связав их отчасти с неучастием партии в президентской гонке 2018 года.

«Считать деньги в чужих карманах вообще неприлично, но я могу подтвердить, что в этой статье справедливо написано: мы поддержали президента, и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего «лёлика» и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 млн рублей, а наша партия ничего не получила — это правда», — цитирует Мировнова «Интерфакс».