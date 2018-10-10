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В Подмосковье застрелена подполковник полиции

10.10.2018

10 октября около 7 утра в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья неизвестный застрелил подполковника полиции, покушение произошло у подъезда дома жертвы.

«От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась <…> По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в СК.

По данным «Интерфакса», погибшая работала старшим следователем управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

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