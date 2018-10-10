В Подмосковье застрелена подполковник полиции

10 октября около 7 утра в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья неизвестный застрелил подполковника полиции, покушение произошло у подъезда дома жертвы.

«От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась <…> По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в СК.