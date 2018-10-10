Из-за нехватки лекарств в Саратове умерла страдающая диабетом

В Саратове умерла 28-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом, которая ранее жаловалась на неполучение лекарств; поддерживающую больных диабетом НКО ранее признали иностранным агентом.

О смерти женщины сообщает ИА «Свободные новости». Женщина нуждалась в постоянном приеме лекарств и медицинской помощи. Но с января по май льготные рецепты на жизненно необходимые для нее препараты врачи местной поликлиники не выписывали из-за их отсутствия в аптеках, сообщают в прокуратуре Саратовской области.

Отсутствие препаратов было связано с тем, что аукцион на их поставку был признан несостоявшимся, повторно его провели через месяц, а госконтракт заключили лишь в августе. «До заключения контракта министерство здравоохранения области давало районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов», — говорится в сообщении прокуратуры.

За свои деньги родственники женщины не смогли приобрести дорогие лекарства в нужном количестве. В результате у нее развилось осложнение, а в итоге женщина умерла.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 8 октября министр здравоохранения области ушел в отставку по собственному желанию.

В конце мая Фрунзенский районный суд Саратова признал иностранным агентом местную НКО диабетиков, организацию обязали выплатить 300 тыс. руб. штрафа.

Согласно экспертизе, больные диабетом получили от иностранных фармкомпаний гранты на 712 тыс. руб. При этом общество вело политическую деятельность, обращаясь в госорганы с критикой чиновников. Слова бывшего руководителя организации о качестве отечественного инсулина эксперты назвали подрывом государственного авторитета, а комментарий, данный телеканалу — одиночным пикетом.

Дело на саратовское общество больных сахарным диабетом завели после заявления студента Никиты Смирнова, который возглавлял студенческий штаб поддержки Владимира Путина.