«Дождь»: в Кремле обсуждают сценарии неучастия Ищенко в выборах главы Приморья

Рейтинги врио губернатора Приморья Олега Кожемяко пока почти вдвое ниже, чем у его конкурента, коммуниста Андрея Ищенко, поэтому в Кремле рассматривают сценарии недопуска Ищенко в новых выборах главы региона.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники. В частности о возможном сопротивлении Кожемяко местных элит говорит отставка мэра Владивостока Виталия Веркеенко, который объяснил решение отсутствием мотивации. По словам технолога, наблюдающего за кампанией, в Приморье Кожемяко ожидают самые тяжелые выборы из тех, в которых он принимал участие. При этом накануне авторы «Индекса избираемости глав субъектов» из Центра электоральных практик и Политической экспертной группы ставили Кожемяко «четверку» по пятибалльной системе.

Чтобы спасти ситуацию, Кремль хочет не допустить участия в выборах Ищенко, говорят два собеседника «Дождя», близкие к администрации президента. Основной сценарий недопуска Ищенко на новые выборы — это его непрохождение через муниципальный фильтр: без помощи единороссов выйти в финал предвыборной гонки коммунист все равно не сможет.

Однако сами коммунисты примут решение об участии или неучастии Ищенко в новой кампании только в конце октября. После сентябрьских выборов коммунисты в сложных отношениях с администрацией президента, и никаких переговоров по Приморью сейчас не ведется, отмечает собеседник в КПРФ. По его словам, «не исключено, что будет принято решение поддаться и отступить, как это происходило неоднократно в других регионах». Пока Ищенко заявляет, что не намерен отказываться от борьбы.

Ранее сообщалось, что на повторные выборы губернатора Приморского края Кремль направит своих сотрудников и политтехнологов для помощи врио губернатора Олегу Кожемяко.