Трамп принял отставку постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя страны в ООН Никки Хейли (Nikki Haley) и рассматривает на ее место пять кандидатур.

По словам Хейли, 18-месячное пребывание в Организации Объединенных Наций для нее «честь на всю жизнь», на посту она останется до конца года.

Хейли занимала более жесткую позицию по отношению к России, чем Трамп, который добивался лучших отношений с президентом Владимиром Путиным, отмечает Reuters

Бывший губернатор Южной Каролины и дочь индийских иммигрантов Хейли является самой высокопоставленной женщиной в кабинете Трампа, ее часто рассматривали как возможного кандидата в президенты, отмечает агентство. Но в письме Трампу она заявила, что не намерена баллотироваться в 2020 году, а вместо этого поддержит его переизбрание.

Трамп сказал, что у него есть пять кандидатур на место Хейли, в том числе бывший советник Белого дома Дина Пауэлл (Dina Powell).