«Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов «МБХ медиа»

Об этом сообщается в Telegram «МБХ медиа». По словам главного редактора издания Вероники Куцылло, «Яндекс.Дзен» ограничил выдачу канала под давлением.
«Канал существует почти год, за это время ни разу у Дзена не было претензий к содержанию наших материалов. В конце концов, какая Россия, такие и материалы. И вдруг резкое уменьшение выдачи происходит сутки спустя после очередной неправомерной блокировки сайта. Очень жаль, мы надеялись, что платформа Дзена не настолько управляема государством», — сказала Куцылло.
6 октября Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак. Это было сделано по решению Генпрокуратуры.