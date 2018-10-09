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«Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов «МБХ медиа»

09.10.2018

Платформа «Яндекс.Дзен» ограничила выдачу материалов «МБХ медиа» из-за статей про пытки в колониях, издевательства над животными и гибель военнослужащих на учениях.

Об этом сообщается в Telegram «МБХ медиа». По словам главного редактора издания Вероники Куцылло, «Яндекс.Дзен» ограничил выдачу канала под давлением. 

«Канал существует почти год, за это время ни разу у Дзена не было претензий к содержанию наших материалов. В конце концов, какая Россия, такие и материалы. И вдруг резкое уменьшение выдачи происходит сутки спустя после очередной неправомерной блокировки сайта. Очень жаль, мы надеялись, что платформа Дзена не настолько управляема государством», — сказала Куцылло.

6 октября Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта «МБХ медиа» на предвыборном сайте Ксении Собчак. Это было сделано по решению Генпрокуратуры.

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