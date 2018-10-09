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Минфин США предложил Дерипаске отдать часть акций в слепой траст

09.10.2018

Министерство финансов США предложило команде Олега Дерипаски отдать часть его акций в En+ Group Plc в слепой траст под управлением американского банка в качестве последней возможности по снятию санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Неизвестно, о каком банке идет речь. Переговоры носят конфиденциальный характер и пока не ясно, смогут ли стороны достичь соглашения.

Против Олега Дерипаски санкции были введены США в апреле 2018 года. Под ограничения попали подконтрольные бизнесмену компании, включая En+ и UC Rusal. Позднее в Минфине США заявили о возможности снятия санкций с компаний в случае отказа Дерипаски от контроля над ними. В конце сентября En+ сообщила о прогрессе в переговорах с Минфином США о снятии санкций.

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