Минфин США предложил Дерипаске отдать часть акций в слепой траст

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Неизвестно, о каком банке идет речь. Переговоры носят конфиденциальный характер и пока не ясно, смогут ли стороны достичь соглашения.
Против Олега Дерипаски санкции были введены США в апреле 2018 года. Под ограничения попали подконтрольные бизнесмену компании, включая En+ и UC Rusal. Позднее в Минфине США заявили о возможности снятия санкций с компаний в случае отказа Дерипаски от контроля над ними. В конце сентября En+ сообщила о прогрессе в переговорах с Минфином США о снятии санкций.