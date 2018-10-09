Председатель КС Зорькин заявил о несовершенстве Конституции РФ

Председатель КС говорит об этом в статье «Буква и дух Конституции», который в завтрашнем номере опубликует «Российская газета». По мнению Зорькина, к недостаткам главного документа России можно отнести отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. Также, по словам председателя КС, 12 статья Конструкции «дает повод к противопоставлению органов местного самоуправления органам государственной власти», хотя органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним звеном публичной власти в России.
Зорькин отмечает, что заложенный в конституционном тексте «глубокий правовой смысл» позволяет адаптировать текст к «меняющимся социально-правовым реалиям».
Ранее СМИ со ссылкой на политический телеграм-канал «Незыгарь» сообщали, что президент РФ Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы. По данным канала, реформа может начаться в канун 25-летия Конституции и привести к досрочным выборам президента РФ.