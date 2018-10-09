«Дождь»: Бывшие соседи Александра Мишкина в Петербурге узнали его по фотографиям

Александр Евгеньевич Мишкин, которого назвали военным врачом из ГРУ и обвиняемым в отравлении Скрипалей с именем «Александр Петров», до 2006 года имел на улице Академика Лебедева в собственности долю в коммунальной квартире, сообщает «Дождь».Люди, которые живут в ней, узнали Мишкина по фотографии.
«Мишкин Саша давно тут жил, в 2000-х, уже несколько жильцов успели поменяться. Он учился в Академии. Мишкин Сашка — морячок», — рассказала «Дождю» одна из жительниц дома.
Мишкина опознал еще один сосед, однако другой жилец той же квартиры рассказал, что живет там с детства и не помнит человека с фотографии.
В сентябре полиция Великобритании обвинила двух россиян, которые въехали в страну под именами Руслан Боширов и Александр Петров, в применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Bellingcat и The Insider ранее сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, а Александра Петрова — Александр Мишкин.