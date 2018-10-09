Попавшим под санкции банкам разрешат скрыть информацию о топ-менеджерах

Подпавшие в санкционные списки российские банки смогут не раскрывать требуемую законом информацию о себе и своих топ-менеджерах.
Об этом говорится в доработанной редакции постановления правительства РФ, сообщает «Интерфакс». Изначально предполагалось, что банки не будут публиковать в интернете данные о российских юрлицах и физлицах, в отношении которых иностранные государства ввели ограничительные меры. Новая версия устанавливает, что, если в отношении банка, членов его совета директоров, членов правления, главного бухгалтера, его зама, руководителя филиала введены международные санкции, то он вправе не раскрывать или раскрывать ограниченно требуемую законом информацию о себе и этих лицах при условии, что уведомит ЦБ о своем решении и раскроет ему эти данные.