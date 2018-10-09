«Диссернет» нашел плагиат у экспертов Рособрнадзора

Занимающееся перепроверкой защищенных диссертаций сообщество выпустило доклад о нарушениях, найденных после проверки 224 экспертов. «Диссернет» пошел на этот шаг, так как доверие к проверкам, проводимым организацией, было, по мнению членов сообщества, подорвано, сообщает «КоммерсантЪ».
У 183 из проверенных 224 экспертов присутствует как минимум один «признак неэтичного поведения», а именно плагиат в научных статьях, диссертации или участие в защите «токсичной» диссертации другого лица. У 48 экспертов были найдены прямые некорректные заимствования, из них 23 человека взяли чужую диссертацию и заменили объект исследования. Еще, как минимум, 22 эксперта оказались замешаны в «диссеродельной индустрии» — каждый из них принял участие в защите более чем пяти фальшивых диссертаций.
«Диссернет» планирует до 14 октября опубликовать полный список нарушений. Авторы доклада предлагают в качестве решения проблемы с профессиональной непригодностью проверяющих убрать барьер Рособрнадзора и передать полномочия вузовскому сообществу. В Рособрнадзоре обвинения отрицают, указывая на то, что утвержденные приказом Минобрнауки квалификационные требования к экспертам не содержат обязательного требования к наличию ученой степени.
В прошлом году Рособрнадзор вызвал скандал, лишив лицензии Европейский университет в Петербурге. Вуз восстановил ее в августе 2018 года. В мае ведомство лишило аккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук.