Россия создает в ЦАР представительство Минобороны

В Центральноафриканской Республике будет создано представительства Минобороны РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении соответствующего соглашения между странами.

Представители российского Минобороны будут помогать властям ЦАР в строительстве вооруженных сил, в обучении эксплуатации, ремонту и применению вооружения и военной техники, поставленных Россией в республику. Содержаться представительство будет за счет РФ.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что журналист Орхан Джемаль, погибший в Центральноафриканской республике вместе с Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, полгода вел собственное расследование , которое касалось возможных поставок оружия из России частным военным компаниям в ЦАР.

Джемаль занимался собственным расследованием параллельно с подготовкой фильма про деятельность ЧВК «Вагнера», ради которого съемочная группа и поехала в ЦАР. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в республике, застреленные неизвестными.