«Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым из-за драки

В заявлении на сайте клуба сказано, что на игрока будет наложен максимальный штраф.
«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», — говорится в заявлении.
Против Мамаева и футболиста «Зенита» Александра Кокорина возбуждены два уголовных дела из-за нападений на людей. Накануне стало известно, что полиция подозревает спортсменов в избиении федерального чиновника в кафе. 9 октября пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила об открытии второго уголовного дела по факту избиения гражданина Беларуси Кокориным и Мамаевым за 2 часа до инцидента с избиением чиновника. Игроки напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, который получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.