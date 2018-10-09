Журналисты нашли односельчан Александра Мишкина

Русская служба «Би-би-си» пообщалась со знакомыми Александра Мишкина — это настоящее, как утверждают Bellingcat и The Insider, имя «Александра Петрова», которого власти Британии подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь.
Мишкин хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родном поселке Лойга в Архангельской области. Его родители не имели отношения к военной службе — отец занимался лесной промышленностью.
Будучи школьником Мишкин, по воспоминаниям Краснова, увлекался игровыми приставками и музыкой. «В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные [ими и увлекался]. Дискотеки вел в поселке», — рассказал Краснов.
По его словам, Мишкин сам немного играл на гитаре, но «не публично».
Мишкин жил в Лойге с родителями и младшей сестрой. В конце девяностых родители и сестра переехали из Лойги в Ломоватку в Вологодской области. Александр же остался в Лойге с бабушкой, потому что заканчивал школу.Накануне Bellingcat и The Insider сообщили, что, по их данным, настоящее имя «Александра Петрова», которого власти Британии подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь — Александр Мишкин.