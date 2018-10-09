Павел Чиков об аресте главы Интерпола

Оказалось, там есть президент, последним был китаец, да еще и коррумпированный.

Между прочим, в Интерполе еще есть и вице-президент. И им в 2016 году впервые избран россиянин, Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Васильевич Прокопчук.